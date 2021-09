Beschäftigte im Baugewerbe arbeiten am meisten

229 Stunden pro Kopf im Jahr - so viel mehr arbeiten Beschäftigte im Freiburger Baugewerbe als in anderen Branchen. Laut IG Bau sind die Vergleichsbranchen der öffentliche Dienst, das Erziehungswesen und der Gesundheitssektor. Die Zahlen sind zwar von 2019, aber während der Pandemie hätten die Aufträge weiter zugenommen, so die Bezirksvorsitzende in Südbaden, Ilse Bruttel. Das seien so viele Stunden, weil Menschen im Baugewerbe oft Vollzeit plus Überstunden arbeiten würden. Die Zahlen basieren auf dem aktuellen Arbeitsmarkt Monitor des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung.