Benefiz-Festival für die Ukraine

per Mail teilen

Im Freiburger Seepark treten am Samstag den ganzen Tag bis 22 Uhr Bands und DJs aus der Region beim Benefiz-Festival "Freiburg for Peace" auf. Zudem stehen verschiedene Reden auf dem Programm. Der Erlös der Veranstaltung soll an die Ukrainehilfe der Evangelischen Stadtmission Freiburg gehen und besonders Kindern zugute kommen. Das Festival ist aus einer Kooperation zwischen der Gewerkschaft Verdi Südbaden Schwarzwald und der Evangelischen Stadtmission Freiburg entstanden. Die Stadt Freiburg unterstützt die Veranstaltung, die Schirmherrschaft hat der Erste Bürgermeister von Freiburg, Ulrich von Kirchbach. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden gesammelt sowie Getränke und Speisen verkauft.