Pharmakonzern Novartis verdreifacht Gewinn

Novartis hat den Gewinn im vergangenen Jahr mit 24 Milliarden Dollar fast verdreifacht. Der Basler Pharmakonzern hatte im vergangenen Jahr seine Roche-Anteile an den Basler Konkurrenten Roche verkauft und dabei einen Gewinn von fast 15 Milliarden Dollar gemacht. Mit dem Geld kauft Novartis nun wiederum eigene Aktien zurück. Unter dem Strich steht 2021 ein bereinigter operativer Gewinn von knapp 17 Milliarden Dollar, ein Plus von acht Prozent. Novartis meldet ein Umsatzplus von sechs Prozent auf fast 52 Milliarden Dollar. Bis zum Jahresende will der Konzern entscheiden, ob er sich von seiner auf Nachahmerprodukte spezialisierten Tochterfirma Sandoz trennt oder sie behält.