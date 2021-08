Bei Rheinau im Ortenaukreis hat ein Bagger am Morgen eine Stromleitung beschädigt. In mehreren Rheinauer Ortsteilen kam es dadurch zu Stromausfällen, auch in Achern-Gambshurst und in der Renchner Maiwaldsiedlung. Laut dem E-Werk Mittelbaden konnten alle Betroffenen aber nach 40 Minuten wieder mit Strom versorgt werden.