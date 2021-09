Der Verband Badischer Klein- und Obstbrenner will sich einen neuen Namen geben. Künftig solle der Name „Badens Brenner“ lauten, kündigte der stellvertretende Vorsitzende Frank Küchlin an. Der Verband feiert am Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Die Branchenvertretung mit Sitz in Appenweier in der Ortenau habe rund 7.000 Mitglieder und sei damit die größte in Deutschland, sagte Küchlin.