Die badenova-Netztochter bnNETZE startet ab heute mit der routinemäßigen Überprüfung des Erdgas-Leitungsnetzes im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Geprüft wird in Grunern, Staufen und Sulzburg, ab dem 09. März in Hügelheim und Niederweiler und ab dem 10. März in Buggingen und Seefelden.