In Haslach im Ortenaukreis beginnen am Mittwoch Asphaltarbeiten an der B33. Die Ortsdurchfahrt über die Bundesstraße wird dazu ab 7 Uhr bis zum kommenden Montag, 2. November 2020, voll gesperrt. Laut Regierungspräsidium wird zunächst ein Haftkleber aufgebracht. Fußgänger sollten die Fahrbahn keinesfalls betreten.