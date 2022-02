Arbeitslosenzahl nimmt im Januar zu

per Mail teilen

Saisonbedingt haben sich die Arbeitslosenzahlen in Südbaden leicht erhöht. In Freiburg und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen waren insgesamt 13.533 Menschen im Januar ohne Arbeit. Das sind 938 Personen mehr als noch einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,6 Prozent. Im Bezirk Offenburg liegt sie bei 3,3 Prozent – in der Region Lörrach/Waldshut bei 4. Dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, sei kein Widerspruch zu einem robusten Arbeitsmarkt, sagt Andreas Finke von der Freiburger Agentur für Arbeit. Der Arbeitsmarkt habe zum Jahreswechsel eher neuen Schwung erhalten. Erstmals seit Pandemiebeginn würden auch Langzeitarbeitslose vom wieder gestärkten Markt profitieren.