Im Oktober ist in Freiburg und in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Es wurden 1.100 weniger Arbeitslose als einen Monat zuvor gemeldet. Besonders die Bereiche Erziehung und Lehre, Gastronomie und Verkauf profitierten von der Entwicklung. Steigende Corona-Infektionszahlen und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werfen allerdings einen Schatten auf die weiteren Zahlen. Deshalb sei der Ausblick für die kommenden Monate weniger optimistisch, sagte Andreas Finke, Chef der Freiburger Arbeitsagentur. Die niedrigste Arbeitslosenquote in Südbaden mit 3,7 Prozent registriert übrigens der Ortenaukreis.