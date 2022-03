Viele Krötenwanderungen zu erwarten

Naturschützer rechnen damit, dass in den kommenden Nächten in der Ortenau viele Amphibien unterwegs sind. Das teilte der Verein "Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg" mit. Vorstandsmitglied Hubert Laufer bittet Autofahrer, in der Dämmerung und nachts möglichst nicht zu fahren, und falls doch, an den Wanderstrecken maximal mit 30 Stundenkilometern. Die meisten Tiere stehen laut Laufer auf der Roten Liste, gehören also zu den bedrohten Arten. Die kommenden Nächte eigneten sich gut für die Wanderschaft, weil Regen und Temperaturen von mehr als fünf Grad zu erwarten seien, heißt es.