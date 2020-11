Der Südbadische Fußballverband hofft, dass der Spielbetrieb in den kommenden Wochen in den Amateurligen aufrechterhalten werden kann und nicht abgebrochen werden muss. An jedem Wochenende müssen in Südbaden momentan etwa 100 Spiele wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt werden. Christian Dusch, Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbands, sagte auf SWR-Anfrage: "Jeder muss penibel genau auf die Einhaltung der Hygienekonzepte achten." Das Sportministerium sieht den organisierten Sport bisher nicht als Treiber der Corona-Pandemie. "Das Ansteckungsgeschehen in den Sportvereinen entspricht nicht dem, was wir zum Beispiel im Zusammenhang mit privaten Zusammenkünften beobachten können", teilte ein Sprecher mit. Die Situation erfordere von den Sportvereinen Aufmerksamkeit und Vorsicht.