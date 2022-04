Am 1. Mai beginnt in Freiburg die Aktion Stadtradeln. An 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer mit dem Rad oder dem Pedelec gefahren werden. Jeder Kilometer zählt, der in dieser Zeit beruflich oder privat auf dem Fahrradsattel zurückgelegt wird. Wer mitmachen will, kann sich kostenlos im Internet registrieren und anmelden unter stadtradeln.de/freiburg. Den bundesweiten Wettbewerb des Klima-Bündnisses fördert in Baden-Württemberg die Landesinitiative Radkultur.