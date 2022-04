Die Stadt Rheinfelden (Kreis Lörrach) ruft dazu auf, Felder in den kommenden Wochen zum Schutz der selten gewordenen Feldlerche nicht zu betreten. Betroffen sind die Felder zwischen den Ortsteilen Herten und Warmbach. Dort brütet die Feldlerche am Boden. Auch sollen Hunde an die Leine genommen werden. In Rheinfelden gebe es die letzte Feldlerchen-Population am Hochrhein.