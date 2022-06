per Mail teilen

Das Flugzeug des Russen Roman Abramovich ist wohl am Euro-Airport gestrandet. Das meldet SRF Investigativ. Demnach stecken am Basler Flughafen Jets russischer Oligarchen fest. Grund sei das Flugverbot, das das Bundesamt für Zivilluftfahrt verhängt habe. Davon betroffen sind laut SRF ein halbes Dutzend Privatflugzeuge, die Russen gehören oder in den letzten Wochen aus Russland nach Basel gekommen sind.