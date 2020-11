Ein abgestürztes Pferd hat am Sonntagabend bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Tier war von seiner Koppel abgerutscht und lag einige Meter tiefer an einem Bach. Mit Gurten und Leinen zogen die Einsatzkräfte das stark unterkühlte Pferd in Sicherheit. Nach einer tierärztlichen Untersuchung kehrte es zurück in den Stall.