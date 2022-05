60 südbadische Bäckereien bei Aktion PendlerBrezel

Am Montag beginnt auch in Südbaden wieder die Aktion "PendlerBrezel". Die Initiative Radkultur des Landesverkehrsministeriums will zusammen mit Bäckereien den klimafreundlichen Berufsverkehr fördern. Wer mit dem Rad zur Bäckerei fährt, bekommt bis 10 Uhr eine Gratis-Brezel. Als Nachweis reicht es, den Fahrradhelm vorzuzeigen. Die Brezel gibt es zum Einkauf oder einfach so - aber nur eine pro Person. Wer das E-Bike nutzt, bekommt auch eine "PendlerBrezel". Für Tretroller oder E-Scooter gilt das nicht. In Südbaden beteiligen sich mehr als 60 Bäckereien an der Aktion, die es voriges Jahr erstmals gab. Sie endet am Freitag, 3. Juni - dem Weltfahrradtag.