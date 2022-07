Wald- und Grasbrand in der Region

Feuerwehren in Südbaden mussten am Montagnachmittag zu zwei Flächenbränden ausrücken. Beide Brände konnten trotz schwieriger Bedingungen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auf dem Berg Kandel bei Waldkirch im Kreis Emmendingen war ein Waldbrand ausgebrochen. Zunächst hatte ein Traktor gebrannt, dann brach ein Kilometer entfernt das Feuer in einem Waldstück aus. Es gab eine große Rauchsäule. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Das Feuer ist zum einen in einem steilen, schwer zu erreichenden Gebiet am Kandel ausgebrochen. Zudem war der Transport des Löschwassers sehr aufwändig. Fast zur selben Zeit brannte es auch auf dem Freiburger Hausberg Schauinsland. Auf rund 100 Quadratmetern hat sich in der Nähe der Holzschlägermatte Gras entflammt. Einige Feuerwehren aus Freiburg waren im Einsatz. Eine Ausbreitung des Brandes konnte laut Feuerwehr verhindert werden. Der Betrieb der Schauinslandbahn wurde während der Löscharbeiten eingestellt.