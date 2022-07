Kampagne für das Auerhuhn startet

Am Montagnachmittag startet am Feldberg die Kampagne „Wir wollen etwas tun - gemeinsam für das Auerhuhn“. Mit dem Aufstellen der drei Meter großen Auerhenne „Bertha“ aus Holz am Haus der Natur geht es los. Der Verein »Auerhuhn im Schwarzwald« wurde 2019 ins Leben gerufen. Der Grund: Zu wenig Küken, zu dunkle Wälder mit zu wenig Insekten, zu viele Füchse als tödliche Gefahr und immer wieder Menschen, die durch Auerhuhnwälder streifen und die Henne mit ihren Küken bei der Nahrungsaufnahme stören. Wenn diese Entwicklung weitergeht, hat das Auerhuhn im Schwarzwald keine Überlebenschance mehr, so der Verein. Nun soll mit der Kampagne aufgeklärt werden: Aktionen mit Schulklassen, Ausstellungen, Wandertage, Einsätze zur Schaffung geeigneter Lebensräume und Kulturabende sollen das Bewusstsein für den urigsten Schwarzwaldbewohner schärfen und möglichst viele zum Mitmachen bewegen.