Bahn hat Pläne für Offenburger Tunnel eingereicht

Die Deutsche Bahn hat ihre Pläne für den Offenburger Tunnel beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Damit beginnt nun das Planfeststellungsverfahren. Das Eisenbahnbundesamt prüft nun, ob alle gesetzlichen Vorschriften etwa zu Lärm- und Umweltschutz eingehalten werden. Es muss außerdem verschiedene Interessen gegeneinander abwägen. Das Verfahren endet mit dem Planfeststellungsbeschluss, der einer Baugenehmigung entspricht. Vor allem Güterzüge sollen den elf Kilometer langen Tunnel nutzen und Anwohnerinnen und Anwohner so vor Lärm geschützt werden. Nach Angaben der Bahn ist der Tunnel das größte Bauwerk auf der Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel. Er soll im Süden von Appenweier (Ortenaukreis) beginnen, Offenburg unterqueren und zwischen Schutterwald und Hohberg wieder an die Oberfläche führen. Die Bahn will die Planungen für den Tunnel an zwei Terminen im Juli vorstellen. Gebaut werden soll von 2026 bis 2035.