Gundolf Fleischer bleibt Präsident des Badischen Sportbundes. Bei der Mitgliederversammlung der Dachorganisation des organisierten Sports in Südbaden wurde der 78-Jährige einstimmig in seinem Amt bestätigt. In seiner Ansprache ging Fleischer auf die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Sport und in den Vereinen und Verbänden ein. Die ausscheidende Vizepräsidentin des Badischen Sportbundes Magdalena Heer wurde bei der Versammlung in Titisee-Neustadt zum Ehrenmitglied ernannt.