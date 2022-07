In Friesenheim-Oberschopfheim im Ortenaukreis haben sich gestern Abend zwei zehnjährige Jungen einen teuren Scherz erlaubt. Sie haben am Abend auf dem Sportplatz und im Zuschauerbereich mehrere Kanister Öl ausgekippt. Die Feuerwehr musste das Öl abbinden, um so eine größere Verunreinigung und Umweltgefahr zu verhindern. Die Rechnung für den Feuerwehreinsatz geht an die Eltern, so die Polizei.