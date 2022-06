Aktenzeichen XY sucht nach vermisster Scarlett

Die Fernsehreihe „Aktenzeichen XY“ des ZDF beschäftigt sich am Mittwochabend (20.15 Uhr ) in einer Sonderausgabe über Vermisstenfälle auch mit dem Verschwinden der jungen Scarlett. Von ihr fehlt seit ihrer Wanderung auf dem Schluchtensteig im Kreis Waldshut im September 2020 jede Spur. 300 Zeugenhinweise haben die Ermittler bis heute ausgewertet. Mehr als ein Jahr lang wurde wird mit Suchtrupps, mit Hubschraubern, Drohnen und Hunden nach ihr gesucht. Auch privat organisierte kleine Suchtrupps sind bis heute auf der Suche. Die damals 26 Jahre alte Frau galt als geübte Wanderin. Eine junge Frau - optimistisch und voller Pläne. Ihre Spur verliert sich am Morgen in Todtmoos, von wo aus sie die letzte Etappe des beliebten Fernwanderwegs nach Wehr machen wollte. Doch dort kam sie nie an. Die letzten Bilder stammen von einer Überwachungskamera des örtlichen Supermarktes. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Sie oder ihre Ausrüstung wurden in dem unwegsamen, dicht bewachsenen nur schwer begehbaren Gelände nie gefunden. Ein Unfall, ein Unglück oder ein Verbrechen? Im Fall Scarlett sei völlig ungewiss, was mit ihr geschehen ist, sagt die Waldshuter Staatsanwaltschaft.