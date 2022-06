Umgestaltung des Donau-Ursprungs abgeschlossen

Unter der Leitung des Regierungspräsidiums Freiburg ist der Bereich des Donau-Ursprungs bei Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis neu gestaltet worden. Dieses Projekt zugunsten der Natur sei eine der größten Maßnahmen zur Renaturierung im Südwesten, heißt es. Am Mittwoch, dem internationalen Donautag, werden Umweltministerin Thekla Walker und Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer das naturnah umgestaltete Gelände offiziell eröffnen. An der Stelle, an der die beiden kleinen Flüsse Brigach und Breg zusammenfließen, liegt die Donauquelle. Nun beginnt die Donau aber rund 300 Meter vor der Einmündung von Brigach und Breg: sie wurde quasi um 300 Meter verlängert. Und einiges mehr wurde zurück verändert: die in Steinbetten begradigten Flussläufe hat man wieder zurück in ihre ursprünglichen Bahnen gebracht. Zudem wurde das Flussbett ausgebaggert und eine großflächige Auenlandschaft hergestellt. Das bedeute mehr Raum für die Lebewesen im Wasser und außerdem auch Schutz vor Hochwasser, weil das Wasser nun ausweichen könne, hieß aus dem Rgierungspräsidium Freiburg. Zwei Jahre lang hat die Umgestaltung gedauert und vier Millionen Euro gekostet.