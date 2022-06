Anwohnerparkgebühren dürfen teurer werden

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat entschieden, dass die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren von 30 auf bis zu 360 Euro pro Jahr rechtens sei. Der Eilantrag eines Freiburger Gemeinderats gegen die deutliche Erhöhung der Gebühren in der Stadt wurde abgewiesen. Auch sei es zulässig, dass die Gebührenerhöhung mit Blick auf das im Grundgesetz verankerte Klimaschutzziel den innerstädtischen Verkehr reduzieren wolle. Die Gebührenerhöhung sei auch nicht unverhältnismäßig, weil für Stellplätze etwa in Parkhäusern erheblich höhere Kosten anfallen würden, erklärte das Gericht. Der Freiburger Gemeinderat hatte im Dezember 2021 eine neue Gebührenordnung beschlossen, die je nach Länge des Fahrzeuges eine acht- bis 16-fache Erhöhung der Parkgebühren vorsieht. Die Regelung trat im April in Kraft.

Die Parkgebühren sind am Abend nochmals Thema im Freiburger Gemeinderat.