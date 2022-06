Server der PH funktionieren nach Cyberattacke wieder

Das massive Netzwerkproblem an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg ist seit Dienstag weitgehend behoben. Eine sogenannte Erpressersoftware hatte das gesamte IT-System der PH an Pfingsten lahmgelegt. Inzwischen können Studierende wieder auf die Lernplattformen sowie andere Daten der Hochschule zugreifen. IT-Experten der PH hatten in den vergangenen Wochen fieberhaft daran gearbeitet, um das gesamte System so schnell wie möglich wieder herzustellen. Am Pfingstsonntag hatte unbekannte Täter digital alles zum Erliegen gebracht. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes würde der PH-Server wieder freigeschaltet werden, so die Erpresser. Darauf ging die Hochschulleitung nicht ein. Die Abteilung Internetkriminalität der Kripo Freiburg versucht jetzt, den mutmaßlichen Tätern auf die Spur zu kommen. Man will herausfinden, wer die Erpressersoftware verschickt hat, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg.