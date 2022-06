Oberrheinrat will trinationales Lagezentrum

Wenn es am Oberrhein zu einem schweren Unfall oder einer Katastrophe kommt, müssen alle Länder an einem Strang ziehen. Das verlangt der Oberrheinrat in einer Resolution. Es muss ein trinationales Lagezentrum her, um die Hilfe schnell zu koordinieren, heißt es in der Resolution. Denn laut Oberrheinrat hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass die bestehenden Strukturen nicht ausreichend sind. Deutschland, Frankreich und die Schweiz müssten besser zusammenarbeiten. In einer weiteren Resolution hat sich das Gremium auf seiner Sitzung in Bad Bergzabern in der Südpfalz für den Ausbau der Geothermie auf beiden Seiten des Rheins ausgesprochen, also für die Nutzung von Wärme aus tiefen Erdschichten. Der Konflikt mit Russland zeige noch einmal, wie wichtig es sei, Energie zu nutzen, die es vor der eigenen Haustüre gibt.