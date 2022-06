Wolf tötet mehrere Schafe

Ein Wolf hat in Breitnau im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Anfang Juni mehrere Schafe getötet. Das hat jetzt die genetische Untersuchung ergeben, teilte das Umweltministerium nun mit. Die Untersuchung ergab auch, dass dieser Wolfs erstmals in Baden-Württemberg nachgewiesen worden ist, hieß es vom Ministerium. Ob sich der Rüde mit dem wissenschaftlichen Namen GW2672m noch in der Region aufhält oder schon weitergezogen ist, kann nicht beantwortet werden. Bei dem Wolfsangriff in Breitnau waren fünf Schafe gestorben: drei Schafe waren sofort tot, ein Tier musste eingeschläfert werden, ein anderes war erst etwas später tot aufgefunden worden. Ein Schaf hatte der Wolf außerdem verletzt.