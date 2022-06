Zahl der Gläubigen im Erzbistum Freiburg sinkt

Die Zahl der Gläubigen in der Erzdiözese Freiburg sinkt. Das geht aus den statistischen Daten für das Jahr 2021 des Erzbistums hervor. Ende 2021 gehörten 1,71 Millionen Menschen zur Erzdiözese Freiburg. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,76 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Die Zahl der Austritte ist von 20.000 auf mehr als 30.000 gestiegen. Jeder einzelne Austritt schmerze, sagte der Freiburger Erzbischof Stephan Burger zu den Zahlen. Auch wenn die Kirche viele Menschen nicht mehr erreiche, so gehöre es dennoch zu dem Auftrag, den Menschen gerade in diesen Zeiten globaler Unsicherheit zur Seite zu stehen und sie zu begleiten, so Burger weiter.