Extrazug von Lörrach an den Bodensee

Die SBB Deutschland GmbH bietet ab 25. Juni bis zum 11. September eine Direktverbindung von Lörrach an den Bodensee an. Dadurch sollen die durch das 9-Euro-Ticket stark ausgelasteten Strecken entlastet werden. Samstags um halb sechs startet der Extrazug in Lörrach und fährt über Basel, Freiburg, Offenburg und Donaueschingen nach Konstanz an den Bodensee. Dort kommt der Zug um 10:45 an. Die Rückfahrt startet immer sonntags kurz nach 16 Uhr in Konstanz. Der Zug fährt über Singen, Offenburg und Freiburg und kommt in Lörrach gegen 20:30 wieder an. Außerdem soll es laut der SBB auf der Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg und Konstanz Samstagabend und Sonntagfrüh zusätzliche Fahrten geben. In den Zügen gilt das 9-Euro-Ticket.