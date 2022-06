Haftbefehl gegen Seriendieb

Die Polizei hat in Offenburg einen Seriendieb überführt. Gegen den 25jährigen Mann wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich in einer geschlossenen Klinik. Vor allem auf Sonnenbrillen und Fahrräder hatte es der 25jährige in den vergangenen Wochen abgesehen. Die Liste der Straftaten des Polizei -bekannten Mannes ist lang. Festgenommen wurde er jetzt aber, weil er in seiner Unterkunft einen Zimmernachbarn mit zwei Messern bedroht hatte. Der andere Mann konnte weglaufen. Als der Richter gegen den 25jährigen den Haftbefehl erließ, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Er hatte gegen eine Spuckschutzwand geschlagen, die wiederum war auf seinen Verteidiger gefallen. Verletzt wurde niemand.