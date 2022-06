Zugausfälle auf der Höllentalbahn

Auf der Strecke der Höllentalbahn kommt es zu Einschränkungen. Das hat ein Bahnsprecher auf SWR-Anfrage eingeräumt. Als Grund nannte er einige defekte Elektrotriebwagen. Nicht alle S-Bahn-Züge im Netz Breisgau Ost-West könnten mit der geplanten Zuglänge fahren. Die defekten Elektrotriebwagen der Baureihe 1440 seien in der Werkstatt und könnten derzeit nicht eingesetzt werden, so der Bahnsprecher weiter. Mit Hochdruck werde repariert, damit so schnell wie möglich die gewohnten Platzkapazitäten wieder angeboten werden könnten. Es werde in den kommenden Tagen aber weiter Beeinträchtigungen geben, hieß es. Wann der Bahnverkehr wieder reibungslos funktioniert, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch nicht, warum ersatzweise keine Dieselzüge eingesetzt werden. Zu den Mängeln an den Elektrotriebwagen wollte sich die Bahn ebenfalls nicht äußern.