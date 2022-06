per Mail teilen

Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel wird Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Paul-Ehrlich-Instituts. Wie das Universitätsklinikum Freiburg heute mitteilte, wurde er am 07. Juni von den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats gewählt. Hengel, Ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum, war während der Corona-Pandemie immer wieder als Experte in Erscheinung getreten.