Im Darmkrebszentrum der Kliniken Lörrach kommen seit der Corona-Pandemie vermehrt Patienten mit Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium an. Laut den Kliniken hätte in vielen Fällen Vorsorge und ein frühes Erkennen zu guten Heilungs-Chancen führen können. Durch die Pandemie ist die Vorsorge jedoch in den Hintergrund geraten, sagte der Chefarzt des Darmkrebszentrum in Lörrach, Christian Hamel, dem SWR.