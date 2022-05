Der Ordre national pour le Mérite ist an Hartmut Bürkle verliehen worden. Er wurde für Engagement bei der Behandlung von französischen Patient*innen während der Corona-Pandemie ausgezeichnet. Der Orden gilt als einer der höchsten Orden Frankreichs und wird nur in seltenen Fällen an Ausländer*innen verliehen. Nun wurde der Ärztliche Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Universitätsklinikums Freiburg Hartmut Bürkle damit geehrt. In der französischen Botschaft in Berlin erhielt er aus den Händen der Botschafterin Anne-Marie Descôtes die Insignien eines Ritters (Chevalier) im nationalen Verdienstorden Frankreichs.