Mädchen stirbt nach Badeunfall

Das am vergangenen Wochenende in Basel vor dem Ertrinken gerettete Mädchen ist inzwischen gestorben. Das gab die Kantonspolizei bekannt. Zwei Jungen hatten das fünf Jahre alte Mädchen in einem Basler Freibad beherzt aus dem Becken gezogen. Das Mädchen hatte das Bewusstsein verloren, konnte zunächst aber reanimiert und in das Basler Universitätskinderspital gebracht werden. Laut der Kantonspolizei sind keine anderen Personen an dem Badeunfall beteiligt gewesen. Nähere Angaben zum Hergang des Badeunfalls machte die Polizei nicht.