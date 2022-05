Landgericht mit Klagen zu Dieselskandal beschäftigt

per Mail teilen

Das Landgericht in Rottweil hat auch in Corona-Zeiten im vergangenen Jahr viel Arbeit gehabt. Insgesamt waren fast 2.000 Fälle bei den Zivil- und Strafkammern des Gerichts eingegangen. Mit allein über 1.700 Fällen machen Zivilsachen den weitaus größten Teil der neuen Verfahren aus. Viele dieser Klagen stehen immer noch im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Bei den Strafkammern des Gerichts ging es bei 40 neuen Verfahren unter anderem um Tatvorwürfe wie Mord, Totschlag oder Untreue. Besonders in der Öffentlichkeit stand dabei der Prozess gegen einen Beamten des Landgerichts selbst. Dem wurde vorgeworfen, Gerichtsgebühren auf eigene Konten umgeleitet zu haben. Gegen seine Verurteilung zu einer Haftstrafe hat er Revision eingelegt. Über diese ist noch nicht entschieden.