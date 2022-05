Das Polizeipräsidium Freiburg hat sich zuletzt wieder um zahlreiche Betrugsfälle mit „falschen Polizisten“ kümmern müssen. Erst am Donnerstag hat eine ältere Dame aus Titisee-Neustadt einer fremden Person eine fünfstellige Summe überreicht. Zuvor hatte ein angeblicher Polizist bei ihr angerufen und vorgegeben, dass ein naher Familienangehöriger in einen Unfall verwickelt sei. Auch in Sulzburg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald wurde eine Seniorin auf diese Weise um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Ähnliche Vorfälle gab es auch in Emmendingen, allerdings ohne Geldübergabe.