Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) feiert am Dienstag mit dem Hebelfest den 262. Geburtstag des alemannischen Schriftstellers Johann Peter Hebel. Hebel ist in Basel und in Hausen aufgewachsen. Bereits um 6 Uhr beginnt das Hebelfest mit dem Wecken durch die Hebelmusik. Zur Mittagszeit werden die Gäste, darunter die Vertreter der Basler Hebelstiftung, am Bahnhof von Hausen abgeholt. Mit dabei Kinder in Tracht und die zwölf ältesten Frauen und Männer des Ortes. Den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis „Johann-Peter-Hebel-Preis“ erhält diesmal die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer. Mit dem Preis werden Schriftsteller ausgezeichnet, die in der Tradition des alemannischen Dichters Hebel stehen.