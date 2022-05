Südbadische Schulen für Deutschen Schulpreis nominiert

per Mail teilen

Gleich drei Schulen aus Südbaden sind unter den Top 20 für den Deutschen Schulpreis der Robert Bosch Stiftung nominiert. Mit dabei ist die Hans-Thoma-Schule in Laufenburg, das Montessori Zentrum Angell in Freiburg und die Grund- und Werkrealschule aus Villingendorf im Landkreis Rottweil. Diese Woche finden an den Schulen die Begehungen der ausgewählten Jury aus Bildungswissenschaften, Schulpraxis und Bildungsverwaltung statt. Insgesamt 80 Schulen hatten sich beworben. Der Hauptpreis ist auf 100.000 Euro dotiert. Alle nominierten Schulen, die nicht mit einem Preis ausgezeichnet werden, erhalten einen Anerkennungspreis von 5.000 Euro.