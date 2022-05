Arbeitslosenzahl im April weiter gesunken

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit in Freiburg liegt jetzt bei 3,3 Prozent. In Offenburg ist sie auf 2,9 Prozent gesunken, in Lörrach sank sie ebenfalls leicht, lediglich in Villingen-Schwenningen stagnierte sie, liegt aber mit drei Prozentpunkten unter dem Landesdurchschnitt von 3,3 Prozent. Lediglich der Agenturbezirk Lörrach liegt hier mit 3,7 Prozent höher. Die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wirkt sich auch auf die Langzeitarbeitslosigkeit aus. Sie sank im Vergleich zum Vormonat und auch zum Vorjahreszeitraum