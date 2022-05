Nico Schlotterbeck wechselt nach Dortmund - Matthias Ginter kommt zurück

per Mail teilen

SC-Spieler Nico Schlotterbeck wechselt in diesem Sommer zu Borussia Dortmund. Dies hat der SC Freiburg bestätigt. Demnach hat der 22-jährige Abwehrspieler gestern in Dortmund die sportärztliche Untersuchung absolviert und einen Vertrag beim BVB bis 2027 unterschrieben. Wegen der vertraglichen Konstellation hätte man abwägen müssen und nun eine für alle Seiten stimmige Lösung gefunden, sagte SC-Vorstand Jochen Saier. Es sei gut, dass frühzeitig Klarheit herrsche und die eigene Kaderplanung vorangetrieben werden könne. Für Schlotterbeck kommt hochkarätiger Ersatz, denn Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter wird laut Medienberichten zum Bundesligisten SC Freiburg zurückkehren. Ginter spielte bereits von 2012 bis 2014 in Freiburg, dann wechselte er zum BVB.