Uniklinik-Sozialdienste wollen einheitlichen Lohn

Mitarbeitende der Sozialdienste der Uniklinik Freiburg haben am Montagmittag für eine gerechtere Bezahlung demonstriert. Hintergrund ist, dass die Sozialdienste in unterschiedlichen Entgeltgruppen vergütet werden. Das sei ungerecht, so ver.di-Gewerkschaftssekretär Ingo Busch. (Audio) Alle Beschäftigten in den Sozialdiensten machen im Prinzip dieselbe Arbeit und sollten daher auch einheitlich bezahlt werden, so Busch. Der Streit um eine einheitliche Eingruppierung in die Entgeltgruppe E10 schwelt an allen Unikliniken in Baden-Württemberg laut ver.di schon lange. Arbeitgeber hätten entsprechende Anträge in Tarifverhandlungen mehrmals blockiert. Die Demonstrierenden hatten Regenschirmen aufgespannt, da sie sich sprichwörtlich "im Regen stehen gelassen fühlen".