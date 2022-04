Schutz für geflüchtete Frauen und Kinder aus Ukraine

Durch die neuen mobilen Beratungsteams soll verhindert werden, dass aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen, Ausbeutung oder gar Menschenhandel werden – so das Sozialministerium. Es sei bittere Realität, dass die Unsicherheit von ankommenden Frauen und Kindern schamlos ausgenutzt wird. Deshalb sollen die mobilen Teams unter anderem an Bahnhöfen, in Erstaufnahmeeinrichtungen oder anderen Unterkünften im Einsatz sein. Die Projekte starten im Mai und sind vorerst bis Ende Oktober geplant. Im Rahmen dieses Programms fördert das Land Baden-Württemberg 16 Fachberatungsstellen. Beteiligt an dem Projekt sind die Frauenberatungsstelle Lörrach sowie die Fachberatungsstellen P.I.N.K. und FreiJa des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche Freiburg.