Befragung zu Wohnsituation, Erwerbstätigkeit, Migrationshintergrund

In Weil am Rhein geht es in die heiße Phase für die Befragung „Zensus 2022. Bei der bundesweit durchgeführten Befragung an vielen Orten geht es darum, Daten zur allgemeinen Situation der Bevölkerung zu erheben. In Weil am Rhein sind es rund 3000 Weiler Personen, die per Stichprobe ausgewählt wurden. Sie erhalten ab dem 2. Mai dazu Briefwurfsendungen. Wer für den Zensus ausgewählt wurde, ist per Gesetz zur Teilnahme verpflichtet. Bei der Befragung geht es neben der Wohnsituation auch um Angaben zu Bildung, Erwerbstätigkeit, Größe des Haushalts oder Migrationshintergrund. In Weiler Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel Seniorenheimen oder Flüchtlingsunterbringungen, muss die Heimleitung zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern Angaben machen. Die Ergebnisse werden über die an die Statistischen Ämter übermittelt. Die gesamten Daten dienen als Grundlage für viele politische Entscheidungen. Ab dem 15. Mai beginnt die Befragung. Die amtlichen Fragensteller weisen sich bei den auskunftspflichtigen Personen mit einem Ausweis aus.