Forstmesse "ForstLive" beginnt

In Offenburg startet am Freitag die Forstmesse "ForstLive". Sie ist laut Veranstalter die wichtigste Forstmesse Deutschlands und hat in vergangenen Jahren bis zu 33.000 Besucher angezogen. Werkzeuge und Maschinen zur Waldpflege und für die Holzernte, zum Wegebau und für den Transport sind zu sehen. Ebenso werden Vermessungstechnik, Sicherheitsausrüstung und Dienstleistungen rund um die Forstwirtschaft gezeigt. Rund 340 Aussteller sind dieses Mal dabei. In Fachforen wird über Entwicklungen und Neuheiten informiert. Hier geht es zum Beispiel um Pellets, Holzvergasung und Stückholzanlagen, denn angesichts der Entwicklungen am Öl- und Gasmarkt, ist das Interesse an Holz als Brennstoff groß. Parallel zur ForstLive läuft auf dem Messegelände wie immer die Jagdmesse Wild und Fisch. Neben 70 Ausstellern sind hier Jagd- und Anglerverbände aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz beteiligt.