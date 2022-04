Ministerpräsident Kretschmann besucht Schweiz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann setzt am Freitag seinen Besuch in der Schweiz fort und ist in Basel zu Gast, um sich für bessere Beziehungen mit dem Nachbarland einzusetzen. In den Basler Halb-Kantonen arbeiten laut Handelskammer beider Basel rund 26.000 deutsche Grenzgänger. Nach dem vor knapp einem Jahr das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU gescheitert ist, sind vor allem in der Grenzregion Unternehmen und Wissenschaft nach wie vor in Sorge. Der Zugang zum Arbeitsmarkt könnte erschwert werden, der Handel mit medizintechnischen Produkten ist bereits erschwert. Laut der Handelskammer beider Basel sind wegen auslaufender Abkommen auch bald die Maschinenbau- und Pharmaindustrie