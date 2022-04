Gutedel-Cupsieger stehen fest

Frisch, fruchtig und konstant gute Qualität – so haben sich die Jahrgänge 2020 und 2021 beim Gutedel Cup in Badenweiler (Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald) gezeigt. Im Kurhaus wurden Donnerstagabend die besten Weine aus der regionalen Rebsorte ausgezeichnet. Bei den Qualitätsweinen ist der 2021er Batzenberg aus der WG Wolfenweiler Cupsieger, in der Kategorie “Kabinett trocken“ der 2021er Gutedel Léger vom Weingut Schweigler aus Binzen. Das hat eine internationale Fachjury entschieden. Beim süßen Gutedel hat die 2018er Gutedel Trockenbeerenauslese der Haltinger Winzer gepunktet, in der Kategorie “Selektion trocken“, kam der 2021er Aigle Chablais von Les Celliers du Chablais aus der Schweiz auf Platz 1.