Verdächtige nach Bombendrohung festgenommen

Nach einer Bombendrohung in Offenburg am Dienstagabend ermitteln Staatsschutzabteilungen in Karlsruhe und Offenburg. Ein 18-jähriger Verdächtiger soll am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er war am Abend in einem Zug in Offenburg festgenommen worden. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg hatte er zuvor telefonisch seine Verbindung zu einem geplanten Bombenanschlag eingeräumt. Polizisten der Bundes- und der Landespolizei durchsuchten daraufhin weite Teile des Bahnhofs. Auch Spürhunde waren im Einsatz. Sprengstoff sei nicht gefunden worden, so die Polizei. Der Tatvorwurf gegen den 18-jährigen Verdächtigen lautet nun: Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Ein zweiter Verdächtiger ist inzwischen wieder freigelassen worden.