Betrugsmasche per WhatsApp weit verbreitet

Die Polizei Schramberg macht an einem jüngsten Beispiel auf eine aktuell weit verbreitete Betrügermasche aufmerksam. Eine Frau in Schramberg hatte vor kurzem eine WhatsApp-Nachricht bekommen: Darin wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Mutter dringend Hilfe benötige. Sie wurde aufgefordert, einen bestimmten Geldbetrag zu überweisen. Als die 52-jährige Frau dies ablehnte, hieß es in der folgenden WhatsApp, sie solle die Daten ihrer Kreditkarte angeben. Die Frau wurde misstrauisch, wendete sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Dadurch ist der Betrugsversuch aufgeflogen, ein Schaden konnte erfolgreich abgewendet werden. Die Polizei empfiehlt bei begründetem Verdacht schnellstmöglich Anzeige zu erstatten und sofort Kontakt mit der Bank aufzunehmen, falls bereits Geld überwiesen wurde.