Bei einer offenen Impfaktion am kommenden Samstag in Weil am Rhein können sich auch Geflüchtete und Saisonarbeiter impfen lassen. Von 9 Uhr 30 bis 14 Uhr werden vom Mobilen Impfteam im Rathaus Erst-, Zweit- und Booster-impfungen durchgeführt. Es sind verschiedene Impfstoffe verfügbar. Menschen, die nach der ersten Booster-Impfung eine Corona-Infektion hatten, werden nicht geimpft.